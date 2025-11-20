Budućnost iz Dobanovaca čeka Crvenu zvezdu u Kupu Srbije

U prostorijama SC Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi održan je žreb osmine finala Kupa Srbije.

Aktuelni branilac kupa Crvena zvezda juče je pobednom nad Slavenom izborila plasman, a već danas je saznala da će se za četvrtfinale boriti protiv - Budućnosti iz Dobanovaca. Meč se igra na stadionu u Dobanovcima, ali se neće igrati u terminu za Kup (treći decembar), već u nekom drugom terminu. S obzirom da je žreb bio poludirigovan, žrebali su se i domaćini sem poslednja dva para gde su Vojvodina i Crvena zvezda automatski bili gosti jer igraju sa niželigašima.