Morgan: Saradnja Velike Britanije, EU, Srbije i Zapadnog Balkana omogućiće energetsku sigurnost u regionu

Trgovinska komesarka za Evropu Ujedinjenog Kraljevstva Keri Morgan izjavila je danas, na regionalnoj poslovnoj konferenciji Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana "Building Futures" u Beogradu, da će saradnja između Velike Britanije, Evropske unije, Srbije i šireg regiona Zapadnog Balkana omogućiti energetsku sigurnost u celom regionu, kao i otvaranje novih radnih mesta. "Ako to postignemo onda ćemo zaista uspeti da se izborimo sa izazovima koji nam predstoje.