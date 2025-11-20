Vučić na regionalnoj poslovnoj konferenciji UK i zb "Building Futures": Bilo bi dobro da nam Britanci pomognu izgradnju brze pruge Ruma - Bijeljina - Tuzla (foto/video)

"Mogućnosti saradnje sa Velikom Britanijom su velike", poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na regionalnoj poslovnoj konferenciji Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana "Building Futures" u Beogradu.

- Bilo bi dobro da nam Britanci pomognu izgradnju brze pruge Ruma - Bijeljina - Tuzla kojom bi od Beograda do Tuzle put trajao sat i po - rekao je Vučić. Rekao je da izvoz Srbije čini 54,5 odsto ukupnog izvoza Zapadnog Balkana, posebno prema Evropskoj Uniji i naglasio da će Srbija čuvati stabilnost i mir, ponašati se odgovorno i istovremeno gledati da još brže raste zajedno sa svim svojim komšijama i prijateljima u regionu. - Mi jesmo najveća zemlja, što svejedno