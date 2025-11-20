uživo RAT U UKRAJINI Zelenski dobio nacrt američkog mirovnog plana i razgovaraće o njemu sa Trampom

Euronews pre 30 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
uživo RAT U UKRAJINI Zelenski dobio nacrt američkog mirovnog plana i razgovaraće o njemu sa Trampom
Rat u Ukrajini traje 1.366 dana. Dve stambene zgrade uništene su u ruskom napadu na Ternopolj. Poginulo je 26 osoba, među kojima troje dece, a najmanje 95 ih je ranjeno. Predsednik SAD Donald Tramp ponovio je svoje tvrdnje da će rešiti ukrajinski sukob. Novi američki plan za okončanje ukrajinskog sukoba uključuje predaju Donbasa Rusiji i stvaranje demilitarizovane zone u zamenu za bezbednosne garancije za Ukrajinu od strane Vašingtona, prenose mediji pozivajući se
