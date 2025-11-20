Crvena zvezda igra neverovatno, pobeđuju skoro sve: Pedro Martinez jasan o narednom rivalu!

Hot sport
Crvena zvezda igra neverovatno, pobeđuju skoro sve: Pedro Martinez jasan o narednom rivalu!

Odlično igraju kod kuće! KošarkašI Crvene zvezde, putuju u Španiju, gde crveno-beli u okviru 12. kola Evrolige gostuju ekipi Valensije.

Zvezda putuje sa željom da dodatno učvrsti svoj odličan bilans (8–3) i zadrži se u vrhu elitnog takmičenja. Trener Valensije Pedro Martinez, najavio je duel sa trenutnim liderom crveno-belih: „Radi se o veoma motivišućoj utakmici protiv tima koji je u odličnoj formi. Mislim da su dobili sedam od poslednjih osam mečeva u Evroligi, uz gotovo sve pobede u domaćem prvenstvu. Promena trenera donela im je sjajan ritam i sada su jedan od najfizičkijih i najboljih timova u
