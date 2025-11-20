Zvezdi je potrebna podrška protiv rumuna: Zoran Filipović pozvao navijače da sledećeg četvrtka napune Marakanu

Kurir pre 10 minuta
Zvezdi je potrebna podrška protiv rumuna: Zoran Filipović pozvao navijače da sledećeg četvrtka napune Marakanu

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Sloven iz Rume rezultatom 2:0 i plasirali se u osminu finala Kupa Srbije.

U nedelju u okviru Superlige gostuju Javoru u Ivanjici (16.00). I onda, u četvrtak 27. novembra crveno-beli na Marakani od 21.00 čas dočekuju rumunski FCSB u utakmici Lige Evrope. Tim povodom podršku fudbalerima Crvene zvezde pružio je nekadašnji golgeter kluba Zoran Filipović. Zanimljivo, dok je igrao uvek je bio raspoložen za golove protiv klubova iz Rumunije. Postigao je Zoran Filipović čak šest golova protiv rumunskih ekipa u crveno-belom dresu. - Imao sam tu
