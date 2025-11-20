Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,2596 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je nepromenjen, a od početka godine je oslabio za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru u sredu niži je za 0,5 odsto i iznosi 101,5147 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru je nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 3,4 odsto, a od početka godine jači za 0,4 odsto.
