Vanredna situacija proglašena u Vranju zbog izlivanja Južne Morave i rizika od poplava

Naslovi.ai pre 52 minuta
Grad Vranje proglasio vanrednu situaciju zbog izlivanja reke i opasnosti od širenja poplavnog talasa.

Grad Vranje je proglasio vanrednu situaciju na celoj teritoriji zbog izlivanja Južne Morave i rizika od daljeg širenja poplavnog talasa, kao i izlivanja drugih reka i kanala. Odluka je doneta na vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije. RTV

Gradski štab je naložio Zavodu za javno zdravlje u Vranju da preduzme neophodne mere u vezi sa situacijom. RTV

Ključne reči

VranjeMoravavanredna situacijapoplaveLebane

