Dve osobe teže povređene u dve saobraćajne nesreće u Beogradu

Nova pre 2 sata  |  Autor: Beta
Dve osobe teže povređene u dve saobraćajne nesreće u Beogradu
Protekle noći u Beogradu dogodile su se dve saobraćajne nesreće u kojima su dve osobe teško povređene, rečeno je agenciji Beta u Hitnoj pomoći.Jedna osoba je prevezena na Vojnomedicinsku akademiju (VMA), a druga u Zemunsku bolnicu. Hitna pomoć je intervenisala 111 puta, od toga 17 puta na javnim mestima. Za savet telefonom ovoj zdravstvenoj službi, kako su rekli, javljali su se uglavnom hronični pacijenti. ***
