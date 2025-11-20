Dve osobe teže povređene u dve saobraćajne nesreće u Beogradu

Protekle noći u Beogradu dogodile su se dve saobraćajne nesreće u kojima su dve osobe teško povređene, rečeno je agenciji Beta u Hitnoj pomoći.Jedna osoba je prevezena na Vojnomedicinsku akademiju (VMA), a druga u Zemunsku bolnicu. Hitna pomoć je intervenisala 111 puta, od toga 17 puta na javnim mestima. Za savet telefonom ovoj zdravstvenoj službi, kako su rekli, javljali su se uglavnom hronični pacijenti. ***