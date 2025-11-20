Hitna pomoć: Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

B92 pre 1 sat
Hitna pomoć: Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

Dve osobe zadobile su lakše povrede u dve saobraćajne nesreće u Beogradu, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Ekipe ove službe tokom noći su intervenisale 107 puta, od kojih je 16 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.
