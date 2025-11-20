SAZNAJEMO Dejan Madić ostaje na funkciji rektora, iako su njegovu smenu tražili svi fakulteti u Novom Sadu

U toku je dugo odlagana sednica Saveta Univerziteta u Novom Sadu, a kako saznaje Nova.rs, rektor Dejan Madić čiju ostavku su još pre godinu dana zatražili i profesori novosadskih fakulteta i studenti, ostaje na toj funkciji.

Tačno u podne počela je sednica Senata Univerziteta u Novom Sadu u Rektoratu, koja je inače odlagana duže vreme jer je rektor Dejan Madić pokušavao u prethodnih devet meseci, odnosno otkad mu je poslednja članica univerziteta izglasala nepoverenje, da pronađe većinu koja bi ga ostavila na mestu rektora. Zbog toga je Akademska mreža Slobodan univerzitet Novi Sad pozvala članove Senata odnosno dekane i direktore instituta, da sprovedu odluku svojih institucija i na