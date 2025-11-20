SAD iznenadile Kijev i Brisel tajnim planom za Ukrajinu

Vašington iznenadio saveznike

Zvaničnici u Ukrajini i Evropskoj uniji bili su ozbiljno zatečeni nakon što je otkriveno da administracija predsednika Donalda Trampa razvija novi, do sada tajni plan za rešavanje sukoba u Ukrajini, prenosi magazin Politiko. Prema navodima publikacije, u političkim krugovima u Kijevu i Briselu vladalo je uverenje da je Tramp promenio svoje mišljenje o ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i da od novog mandata Vašington vodi drugačiju politiku prema Moskvi. Međutim,