Zelenski rekao Driskolu da je spreman da pregovara o Trampovom planu za mir u Ukrajini

Plan navodno predviđa velike ustupke Ukrajine, uključujući predaju teritorija koje trenutno kontroliše Rusiji

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je danas američkom sekretaru za vojsku Danu Driskolu da je spreman da sarađuje sa administracijom američkog predsednika Donlada Trampa na njenom novom planu za mir u Ukrajini. Zelenski je u objavi na Telegramu naveo da će ukrajinski i američki timovi raditi na mirovnom planu od 28 tačaka za okočanje rata. „Spremni smo na konstruktivan, iskren i brz rad”, naglasio je Zelenski, prenosi ukrajinski javni servis