Zelenski rekao Driskolu da je spreman da pregovara o Trampovom planu za mir u Ukrajini

Politika pre 16 minuta
Zelenski rekao Driskolu da je spreman da pregovara o Trampovom planu za mir u Ukrajini

Plan navodno predviđa velike ustupke Ukrajine, uključujući predaju teritorija koje trenutno kontroliše Rusiji

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je danas američkom sekretaru za vojsku Danu Driskolu da je spreman da sarađuje sa administracijom američkog predsednika Donlada Trampa na njenom novom planu za mir u Ukrajini. Zelenski je u objavi na Telegramu naveo da će ukrajinski i američki timovi raditi na mirovnom planu od 28 tačaka za okočanje rata. „Spremni smo na konstruktivan, iskren i brz rad”, naglasio je Zelenski, prenosi ukrajinski javni servis
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Zelenski doneo odluku o Trampovom planu za Ukrajinu

Zelenski doneo odluku o Trampovom planu za Ukrajinu

Pravda pre 11 minuta
Blumberg: Predlog SAD Ukrajini predviđa predaju Donbasa i prekid sankcija Rusiji

Blumberg: Predlog SAD Ukrajini predviđa predaju Donbasa i prekid sankcija Rusiji

Vesti online pre 41 minuta
Zelenski dobio američki nacrt plana za kraj rata sa Rusijom

Zelenski dobio američki nacrt plana za kraj rata sa Rusijom

Vesti online pre 31 minuta
"Rusija neće prekinuti vatru, Zelenski odlazi za tri nedelje!" Ukrajinci mirovni plan smatraju apsurdnim, a evo koja tačka je…

"Rusija neće prekinuti vatru, Zelenski odlazi za tri nedelje!" Ukrajinci mirovni plan smatraju apsurdnim, a evo koja tačka je najkritičnija

Kurir pre 21 minuta
Oglasila se Ukrajina i otkrila naredne poteze Zelenski se sprema za...

Oglasila se Ukrajina i otkrila naredne poteze Zelenski se sprema za...

Alo pre 1 sat
Zelenski je pristao? Pao dogovor sa SAD: Dokument će biti potpisan u kratkom roku

Zelenski je pristao? Pao dogovor sa SAD: Dokument će biti potpisan u kratkom roku

B92 pre 41 minuta
"Spremni smo" Zelenski: Računamo na pomoć SAD (video)

"Spremni smo" Zelenski: Računamo na pomoć SAD (video)

Alo pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

„Pobunjeničko ponašanje, kažnjivo smrću“: Tramp burno reagovao na video veterana iz Demokratske partije

„Pobunjeničko ponašanje, kažnjivo smrću“: Tramp burno reagovao na video veterana iz Demokratske partije

Danas pre 6 minuta
INTERVJU Žan-Arno Deren, francuski istoričar: Vučić preti vatrom, ali mu upaljač odavno ne radi, a šibice su mu se pokvasile…

INTERVJU Žan-Arno Deren, francuski istoričar: Vučić preti vatrom, ali mu upaljač odavno ne radi, a šibice su mu se pokvasile

Danas pre 1 minut
Uhvaćeni između dve vatre: Žrtve rata bandi u Kejptaunu

Uhvaćeni između dve vatre: Žrtve rata bandi u Kejptaunu

Danas pre 1 minut
Kalas: Što smo bliži proširenju EU na Zapadni Balkan, moramo više da se držimo zajedno

Kalas: Što smo bliži proširenju EU na Zapadni Balkan, moramo više da se držimo zajedno

Danas pre 46 minuta
Putin u vojnoj uniformi stigao u komandni centar: Gerasimov mu odmah raportirao kako je na frontu": "Oslobođen Kupjansk…

Putin u vojnoj uniformi stigao u komandni centar: Gerasimov mu odmah raportirao kako je na frontu": "Oslobođen Kupjansk, ukrajinci se predaju" (foto)

Blic pre 21 minuta