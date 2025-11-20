Blumberg: Predlog SAD Ukrajini predviđa predaju Donbasa i prekid sankcija Rusiji

Plan koji Sjedinjene Američke Države predlažu za rešavanje ukrajinskog sukoba podrazumeva ukidanje sankcija Rusiji, javlja agencija Blumberg, pozivajući se na izvore.

„Predlog uključuje zahtev da Ukrajina preda ruskoj strani teritorije u Donbasu, ukidanje sankcija Rusiji i prekid istraga povezanih sa ratnim zločinima“, navodi se u saopštenju. Pritom, agencija ne navodi da li se radi isključivo o američkim sankcijama ili i o sankcijama Evropske unije. Vladimir Zelenski dobio je signal od SAD da treba da prihvati ovaj predlog, dodala je agencija. Kako su naveli u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu iz kabineta Zelenskog,