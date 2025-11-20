Rubio: Kraj rata traži teške ustupke i od Rusije i od Ukrajine

Vesti online pre 52 minuta  |  Politika (K.D.)
Rubio: Kraj rata traži teške ustupke i od Rusije i od Ukrajine

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da okončanje rata u Ukrajini zahteva da i Rusija i Ukrajina pristanu na teške, ali neophodne ustupke.

“Okončanje složenog i smrtonosnog rata kao što je onaj u Ukrajini zahteva široku razmenu ozbiljnih i realističnih ideja. Zato razvijamo i nastavićemo da razvijamo listu potencijalnih ideja za okončanje ovog rata na osnovu doprinosa obe strane ovog sukoba”, napisao je Rubio na Iksu. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ove nedelje je odobrio plan od 28 tačaka za mir između Rusije i Ukrajine. Prema izvorima, plan predviđa da Ukrajina ustupi preostale
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

EU protiv potencijalnog američkog plana za Ukrajinu

EU protiv potencijalnog američkog plana za Ukrajinu

Sputnik pre 22 minuta
Vojska Ukrajine: Pogođene rafinerije Rjazanj i Iljski; Kremlj: Svaki mirovni plan mora da ukloni osnovne uzroke sukoba

Vojska Ukrajine: Pogođene rafinerije Rjazanj i Iljski; Kremlj: Svaki mirovni plan mora da ukloni osnovne uzroke sukoba

RTS pre 32 minuta
Počinje veoma važan sastanak, sudbina rata je u rukama ovih ljudi?! Zelenski sa Trampovim ljudima iz Pentagona

Počinje veoma važan sastanak, sudbina rata je u rukama ovih ljudi?! Zelenski sa Trampovim ljudima iz Pentagona

Alo pre 7 minuta
Zelenski da položi račun Sijarto traži izveštaj: Kijev da podnese račun koliko je evropskog novca otišlo korupcijskoj mreži…

Zelenski da položi račun Sijarto traži izveštaj: Kijev da podnese račun koliko je evropskog novca otišlo korupcijskoj mreži

Večernje novosti pre 27 minuta
Sijarto upozorava: Brisel finansira „ratnu mafiju“, vreme je da EU prekine isplate Kijevu

Sijarto upozorava: Brisel finansira „ratnu mafiju“, vreme je da EU prekine isplate Kijevu

Alo pre 1 sat
Pogođene ruske rafinerije Udari izvedeni iz dva pravca

Pogođene ruske rafinerije Udari izvedeni iz dva pravca

Alo pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Tramp odobrio plan za mir između Rusije i Ukrajine; Peskov: Posao koji mora da prethodi sastanku Putina i…

UKRAJINSKA KRIZA: Tramp odobrio plan za mir između Rusije i Ukrajine; Peskov: Posao koji mora da prethodi sastanku Putina i Trampa još nije obavljen

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaDonald TrampvestisvetRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Meta će zabraniti Australijancima mlađim od 16 godina pristup Instagramu i Fejsbuku 4. decembra

Meta će zabraniti Australijancima mlađim od 16 godina pristup Instagramu i Fejsbuku 4. decembra

Beta pre 17 minuta
Blumberg: Rusija gubi energetski uticaj u Srbiji, Vučić mora da ubedi Vašington da je spreman da se odrekne Gazproma

Blumberg: Rusija gubi energetski uticaj u Srbiji, Vučić mora da ubedi Vašington da je spreman da se odrekne Gazproma

Danas pre 12 minuta
Dva meseca nakon ubistva Čarlija Kirka pojavili se novi detalji: Policija napravila propust? Šta se dešavalo kobnog dana

Dva meseca nakon ubistva Čarlija Kirka pojavili se novi detalji: Policija napravila propust? Šta se dešavalo kobnog dana

Euronews pre 22 minuta
CNN: Tramp i Vens nisu pozvani na Čejnijevu sahranu

CNN: Tramp i Vens nisu pozvani na Čejnijevu sahranu

NIN pre 12 minuta
Rampa za Trampa i vensa: Predsednik i potpredsednik SAD nisu pozvani na sahranu Dika Čejnija: Dolaze Buš, Bajden, Kamala Haris…

Rampa za Trampa i vensa: Predsednik i potpredsednik SAD nisu pozvani na sahranu Dika Čejnija: Dolaze Buš, Bajden, Kamala Haris

Blic pre 27 minuta