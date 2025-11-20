Rubio: Kraj rata traži teške ustupke i od Rusije i od Ukrajine

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da okončanje rata u Ukrajini zahteva da i Rusija i Ukrajina pristanu na teške, ali neophodne ustupke.

“Okončanje složenog i smrtonosnog rata kao što je onaj u Ukrajini zahteva široku razmenu ozbiljnih i realističnih ideja. Zato razvijamo i nastavićemo da razvijamo listu potencijalnih ideja za okončanje ovog rata na osnovu doprinosa obe strane ovog sukoba”, napisao je Rubio na Iksu. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ove nedelje je odobrio plan od 28 tačaka za mir između Rusije i Ukrajine. Prema izvorima, plan predviđa da Ukrajina ustupi preostale