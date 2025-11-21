Drama U izolaciji! Luka izgubio kontrolu zbog šokantne stvari, napravio skandal, u sve umešani Aneli i Asmin (foto)

Luka doživeo pomračenje zbog Asminove flašice pored Anelinog kreveta

Luka Vujović rešio je da porazgovara sa Aneli Ahmić u izolaciji nakon emisije "Pitanja gledalaca", što je dovelo do njegovog ljubomornog ispada zbog Asmina Durdžića. Naime, pobesneo je kada je video da je Aneli pila iz flašice bivšeg partnera. - Volim te, ne postoji za mene druga žena, to da znaš - kazao je Luka. ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju U tom trenutku,