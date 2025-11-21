U crnu goru stigao paket iz Amerike, službenici Pošte doživeli šok! Hitno pretresen stan čoveka na koga je pošiljka adresirana

Službenici Pošte Crne Gore obavestili su policiju da je u pošiljci koja je stigla iz Sjedninjenih Američkih Država pronađeno 1,8 kilograma marihuane.

Obavešteno je Više državno tužilaštvo a krivična prijava podneta je protiv B.K. iz Zete koji je primalac pošiljke. Iz policije navode da se ovo lice sumnjiči da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. - Naime, službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica obavešteni su od strane Carinske ispostave Pošte Crne Gore da je pošiljka upućena iz Sjedinjenih Američkih Država na ime B.K. iz Zete kontrolisana od strane
