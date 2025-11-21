U crnu goru stigao paket iz Amerike, službenici Pošte doživeli šok! Hitno pretresen stan čoveka na koga je pošiljka adresirana
Alo pre 11 minuta
Službenici Pošte Crne Gore obavestili su policiju da je u pošiljci koja je stigla iz Sjedninjenih Američkih Država pronađeno 1,8 kilograma marihuane.
Obavešteno je Više državno tužilaštvo a krivična prijava podneta je protiv B.K. iz Zete koji je primalac pošiljke. Iz policije navode da se ovo lice sumnjiči da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. - Naime, službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica obavešteni su od strane Carinske ispostave Pošte Crne Gore da je pošiljka upućena iz Sjedinjenih Američkih Država na ime B.K. iz Zete kontrolisana od strane