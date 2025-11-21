Novi TÜV Report: Koji automobili su najpouzdaniji, a koji imaju najviše grešaka?

Auto blog pre 10 minuta
Novi TÜV Report: Koji automobili su najpouzdaniji, a koji imaju najviše grešaka?

Ukupni pobednik TÜV Reporta za 2026. godinu je mali automobil Mazda 2 Tehnička ispravnost putničkih automobila u Nemačkoj se pogoršava.

Jedno od pet vozila (21,5 posto) ne prolazi glavni tehnički pregled (HU) sa značajnim ili opasnim nedostacima. To je rezultat TÜV Reporta 2026, koje objavljuje stručno udruženje TÜV s Auto Bildom. U poređenju s izveštajem iz prethodne godine, stopa nedostataka je porasla za 0,9 bodova. To je četvrti uzastopni rast od istorijskog korona-minusa od 17,9 posto u TÜV Reportu 2022. Osim toga, stručnjaci TÜV-a su podneli pritužbe na 12,3 posto pregledanih putničkih
