Krka upisala prvu pobedu u ABA ligi ove sezone

B92 pre 1 sat
Krka upisala prvu pobedu u ABA ligi ove sezone

Košarkaši Krke su savladali Split u gostima sa 91:80, u okviru 8. kola Evrolige.

Gosti su pitanje pobednika rešili u trećoj četvrtini, koju su dobili sa 27:11 i tako došli do ubedljive prednosti +19 (76:57). U četvrtoj četvrtini je Split je pokušao da se vrati u meč, ali je Krka održavala prednost i na kraju slavila dvocifrenom razlikom. Krku su do pobede predvodili Mario Ihring i Lovro Urbiha sa po 19 poena, a dvocifren je bio još Viktor Bejli sa 14 poena i četiri skoka. Kod Splita se istakao Tejvon Mejers sa 16 poena i pet asistencija, pratio
