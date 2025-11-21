Na današnji dan, 21. novembar

Danas je petak, 21. novembar, a ovo su najvažniji događaji u istoriji koji su obeležili današnji dan.

1620. - Engleski brod Mejflauer pristao je u Kejp Kodu, (Masačusets). 1783. - Francuzi Fransoa Pilatr de Rozije (Francois Pilatre, Rosier) i Fransoa Loran (Francois Laurent) izveli su prvi uspešan let balonom napunjenim toplim vazduhom, preletevši iznad Pariza osam kilometara za 25 minuta. 1789. - Severna Karolina postala 12. država SAD-a. 1803. - Vođa razbojnika Džon Bukler i njegovih 19 pratilaca giljotinirani su u Majncu: Bukler je uživao veliku popularnost kod