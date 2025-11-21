Na današnji dan, 21. novembar

B92 pre 9 minuta
Na današnji dan, 21. novembar

Danas je petak, 21. novembar, a ovo su najvažniji događaji u istoriji koji su obeležili današnji dan.

1620. - Engleski brod Mejflauer pristao je u Kejp Kodu, (Masačusets). 1783. - Francuzi Fransoa Pilatr de Rozije (Francois Pilatre, Rosier) i Fransoa Loran (Francois Laurent) izveli su prvi uspešan let balonom napunjenim toplim vazduhom, preletevši iznad Pariza osam kilometara za 25 minuta. 1789. - Severna Karolina postala 12. država SAD-a. 1803. - Vođa razbojnika Džon Bukler i njegovih 19 pratilaca giljotinirani su u Majncu: Bukler je uživao veliku popularnost kod
Otvori na b92.net

Pariz »

Gde su nestali šetači sa Kosova

Gde su nestali šetači sa Kosova

Radar pre 4 minuta
Ovo je priča koja ne može da se izmašta

Ovo je priča koja ne može da se izmašta

Radar pre 4 minuta
Umro poznati grčki biznismen: Odlazak čoveka koji je stajao iza najveće imperije u maloprodaji i farmaciji

Umro poznati grčki biznismen: Odlazak čoveka koji je stajao iza najveće imperije u maloprodaji i farmaciji

Blic pre 3 sata
Tabela Evrolige: Hapoel pobegao Zvezdi, Panatinaikos je stigao, Efes odigrao "protiv" Partizana

Tabela Evrolige: Hapoel pobegao Zvezdi, Panatinaikos je stigao, Efes odigrao "protiv" Partizana

Telegraf pre 1 sat
Pariz bez struje

Pariz bez struje

Vesti online pre 12 sati
Nestala struja u delovima Pariza

Nestala struja u delovima Pariza

Euronews pre 14 sati
Delovi Pariza bez struje: Metro obustavljen, uzrok incidenta nepoznat

Delovi Pariza bez struje: Metro obustavljen, uzrok incidenta nepoznat

Blic pre 15 sati
Pariz »

Ključne reči

Pariz

Najnovije vesti »

Gde su nestali šetači sa Kosova

Gde su nestali šetači sa Kosova

Radar pre 4 minuta
Žarko Laušević

Žarko Laušević

Radar pre 4 minuta
Ne možeš da menjaš sistem ako nisi besan

Ne možeš da menjaš sistem ako nisi besan

Radar pre 4 minuta
Advokati uprkos vlasti

Advokati uprkos vlasti

Radar pre 4 minuta
Gorka pilula i mirna Bosna

Gorka pilula i mirna Bosna

Radar pre 4 minuta