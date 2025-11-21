Teška saobraćajna nesreća kod Kragujevca: Sleteo sa puta, vozilo se okrenulo na krov

B92 pre 43 minuta
Teška saobraćajna nesreća kod Kragujevca: Sleteo sa puta, vozilo se okrenulo na krov

Tokom jutarnjih sati u kragujevačkom naselju Cerovac došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je jedna osoba povređena.

Do nezgode je došlo kada je vozač putničkog automobila iz nepoznatog razloga izgubio kontrolu i sleteo sa puta. Potpuno je razvalio ogradu koja se nalazila u neposrednoj blizini, a vozilo je jako oštećeno i završilo prevrnuto na krovu, kaže za RINU jedan od očevidaca. Na lice mesta odmah je stigla ekipa Hitne pomoći koja je zbrinula povređenog vozača. Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Saobraćajna nezgoda u Cerovcu, automobil prevrnut na krov (FOTO)

Saobraćajna nezgoda u Cerovcu, automobil prevrnut na krov (FOTO)

InfoKG pre 22 minuta
Izgubio kontrolu nad vozilom pa probio ogradu, auto se prevrnuo: Teška nesreća u Kragujevcu, ima povređenih

Izgubio kontrolu nad vozilom pa probio ogradu, auto se prevrnuo: Teška nesreća u Kragujevcu, ima povređenih

Mondo pre 22 minuta
Teška nesreća kod Kragujevca: Auto sleteo sa puta, probio ogradu, pa završio na krovu: Ima povređenih

Teška nesreća kod Kragujevca: Auto sleteo sa puta, probio ogradu, pa završio na krovu: Ima povređenih

Blic pre 58 minuta
Sleteo sa puta, razvalio ogradu i završio sa vozilom prevrnutim na krov: Teška saobraćajna nezgoda u Kragujevcu, jedna osoba…

Sleteo sa puta, razvalio ogradu i završio sa vozilom prevrnutim na krov: Teška saobraćajna nezgoda u Kragujevcu, jedna osoba povređena

RINA pre 1 sat
Teška nesreća u Kragujevcu: Auto sleteo sa puta, probio ogradu, pa se prevrnuo - Ima povređenih

Teška nesreća u Kragujevcu: Auto sleteo sa puta, probio ogradu, pa se prevrnuo - Ima povređenih

Kurir pre 33 minuta
Jeziva nezgoda kod Kragujevca Sleteo sa puta, razvalio ogradu i završio sa vozilom prevrnutim na krov

Jeziva nezgoda kod Kragujevca Sleteo sa puta, razvalio ogradu i završio sa vozilom prevrnutim na krov

Alo pre 42 minuta
Auto sleteo, razvalio ogradu i ostao prevrtnut na krovu: Ima povređenih u Kragujevcu

Auto sleteo, razvalio ogradu i ostao prevrtnut na krovu: Ima povređenih u Kragujevcu

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

saobraćajna nesrećaKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Studenti u blokadi pozivaju građane na sutrašnji protest: Mesto okupljanja FDU

Studenti u blokadi pozivaju građane na sutrašnji protest: Mesto okupljanja FDU

Danas pre 7 minuta
Stand Up komičar Neša Bridžis, 23. novembra u Pabu Stara Kajla

Stand Up komičar Neša Bridžis, 23. novembra u Pabu Stara Kajla

Ist media pre 22 minuta
Saobraćajna nezgoda u Cerovcu, automobil prevrnut na krov (FOTO)

Saobraćajna nezgoda u Cerovcu, automobil prevrnut na krov (FOTO)

InfoKG pre 22 minuta
Kragujevac: Akcija preventivnih pregleda za rano otkrivanje hronične obstruktivne bolesti pluća

Kragujevac: Akcija preventivnih pregleda za rano otkrivanje hronične obstruktivne bolesti pluća

Pressek pre 17 minuta
Tri bebe rođene u leskovačkom porodilištu

Tri bebe rođene u leskovačkom porodilištu

Jug press pre 17 minuta