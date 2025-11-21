MUP: Preduzeli smo sve radnje nakon napada na ekipu N1

Beta pre 1 sat

Policajci iz stanice Stari grad su preduzeli sve zakonom propisane mere i radnje iz svoje nadležnosti nakon što su novinarka i snimatelj televizije N1 napadnuti juče u blizini Doma narodne skupštine, kod šatorskog naselja u narodu poznatom kao "ćacilend", saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova.

U njihovom saopštenju se navodi da su policijski službenici odmah reagovali, a da je o događaju sačinjen izveštaj koji je prosleđen Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

"Policija će i u narednom periodu, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, nastaviti da postupa po nalozima nadležnog tužilaštva u ovom predmetu", navodi se u saopštenju.

Grupa mladića u crnom juče se približila ekipi televizije N1 dok je bila na radnom zadatku, a jedan od njih je zatim oteo kameru i bacio je nekoliko puta na ulicu, i polomio stativ na kojem je bila.

Policajci koji su bili u blizini nisu reagovali na napad, rekli su zaposleni na N1.

Televizija N1 navodi da se sumnja da je počinilac napada muškarac koji je ranije na jednoj televiziji izjavio da je osuđen na 35 godina zbog ubistva i razbojništva, i da mu je kazna prepolovljena jer je bio mlađi punoletnik. Radio Slobodna Evropa je objavio da je on kasnije ponovo osuđen, na godinu i po dana zatvora, zbog prebijanja.

Evropska komisija osudila napad na ekipu televizije N1

Evropska komisija je zabrinuta zbog napada na novinare u Srbiji i očekuje od vlasti da sprovedu brzu i transparentnu istragu napada na ekipu televezije N1 kod Skupštine Srbije, izjavio je u Briselu portparol Gijom Mersije.

Upitan da prokomentariše jučerašnji napad na ekipu televizije N1, kojoj je muškarac iz provladinog šatorskog kampa "Ćacilend" polomio kameru i stativ, na šta prisutni policajci nisu reagovali, Mersije je rekao da su "napadi na novinare nedopustivi".

"Evropska komisija izražava zabrinutost zbog više izveštaja o napadima na novinare u Srbiji. Očekujemo od vlasti u Srbiji da sprovedu brzu i transparentnu istragu ovog slučaja", kazao je Mersije.

(Beta, 21.11.2025)