MUP: Policajci odmah reagovali na napad na ekipu N1 kod Skupštine

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
MUP: Policajci odmah reagovali na napad na ekipu N1 kod Skupštine

BEOGRAD - Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je danas da policijski službenici PS Stari grad prilikom, napada na ekipu TV N1 u blizini Doma Narodne skupštine odmah reagovali i preduzeli sve zakonom propisane mere i radnje iz svoje nadležnosti.

MUP u saopštenju navodi da je nakon prijave novinarke i snimatelja TV N1 da su napadnuti 20. novembra o događaju sačinjen izveštaj koji je prosleđen Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. U saopštenju se dodaje da će policija i u narednom periodu, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, nastaviti da postupa po nalozima nadležnog tužilaštva u ovom predmetu. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je ranije danas policiji hitno utvrđivanja identiteta
