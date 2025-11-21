RGZ: Katastar postupa u skladu sa zakonom, ne odlučujumo mi o ukidanju zaštite

Beta pre 56 minuta

Republički geodetski zavod (RGZ) reagovao je na pisanje medija, koji su objavili da je službe katastra skinule svojstvo zaštićenog kulturnog dobra sa zgrada Generalštaba, Kasarne 7. puka i zgrade Starog Generalštaba u Beogradu, navodeći da u ovom slučaju postupaju isključivo u skladu sa važećim, nedavno donetim Zakonom o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije između ulica Кneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske.

U saopštenju RGZ navodi se da taj zakon propisuje prestanak svojstva kulturnog dobra za konkretne objekte, uz navođenje da je katastar dužan da takvu odluku zakonodavca tehnički sprovede, "bez diskrecionog prava da o tome odlučuje".

"RGZ ne procenjuje da li objekat jeste ili nije kulturno dobro - upis i brisanje svojstava u katastru isključivo su posledica zakona ili odluka nadležnog organa, a ne procene same institucije... Republički geodetski zavod podseća da postupak upisa u katastar ima strogo propisana pravila i jasno definisan krug učesnika. Medijski apeli ne mogu proširiti ta prava, niti smeju uticati na tok zakonskog postupka", dodaje se u saopštenju

Takođe se ocenjuje da pozivi neovlašćenim licima da podnose žalbe na rešenja katastra predstavlja "nedozvoljen pritisak na institucije i službenike".

"Takvo postupanje uznemiruje javnost, banalizuje zakonske procedure i podstiče zloupotrebe prava na žalbu, sa kojima se RGZ godinama suočava i na čijem suzbijanju kontinuirano radi. Ovakvi pozivi narušavaju pravnu sigurnost i mogu voditi opstrukciji postupaka pred nadležnim organima", smatraju u RGZ.

(Beta, 21.11.2025)

Povezane vesti »

RGZ o brisanju svojstva kulturnog dobra sa Generalštaba: „Dužni smo da odluku zakonodavca tehnički sprovedemo“

RGZ o brisanju svojstva kulturnog dobra sa Generalštaba: „Dužni smo da odluku zakonodavca tehnički sprovedemo“

Nedeljnik pre 21 minuta
RGZ: Katastar postupa u skladu sa zakonom, ne odlučujumo mi o ukidanju zaštite

RGZ: Katastar postupa u skladu sa zakonom, ne odlučujumo mi o ukidanju zaštite

Radio sto plus pre 36 minuta
RGZ: Katastar postupa u skladu sa zakonom, ne odlučujumo mi o ukidanju zaštite

RGZ: Katastar postupa u skladu sa zakonom, ne odlučujumo mi o ukidanju zaštite

Novi magazin pre 21 minuta
Republički geodetski zavod: Medijski pritisci ne mogu menjati zakonske procedure

Republički geodetski zavod: Medijski pritisci ne mogu menjati zakonske procedure

Euronews pre 46 minuta
RGZ povodom Generalštaba: Radimo sve po zakonu

RGZ povodom Generalštaba: Radimo sve po zakonu

Forbes pre 2 sata
RGZ: Medijski pritisci ne mogu menjati zakonske procedure

RGZ: Medijski pritisci ne mogu menjati zakonske procedure

RTV pre 1 sat
RGZ o brisanju svojstva kulturnog dobra sa Generalštaba: Dužni smo da sprovedemo odluku zakonodavca

RGZ o brisanju svojstva kulturnog dobra sa Generalštaba: Dužni smo da sprovedemo odluku zakonodavca

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Katastar

Društvo, najnovije vesti »

Petrušev tvrdi da je pogrešno citiran: „Prenesite ceo odgovor i videćete da je poruka sasvim drugačija“

Petrušev tvrdi da je pogrešno citiran: „Prenesite ceo odgovor i videćete da je poruka sasvim drugačija“

Danas pre 11 minuta
Ovako izgleda žezlo Svetog Save – jedna od najznačajnijih srpskih relikvija

Ovako izgleda žezlo Svetog Save – jedna od najznačajnijih srpskih relikvija

Danas pre 51 minuta
PSG osudio najavljene izmene Zakona o vojsci, tvrde da su neustavne

PSG osudio najavljene izmene Zakona o vojsci, tvrde da su neustavne

Danas pre 1 sat
Apelacioni sud usvojio žalbe branilaca Vladimira i Miljane Kecmanović

Apelacioni sud usvojio žalbe branilaca Vladimira i Miljane Kecmanović

Danas pre 1 sat
Pavle Cicvarić: U Srbiji sve više nasilja, policijske brutalnosti i gaženja ljudskih prava

Pavle Cicvarić: U Srbiji sve više nasilja, policijske brutalnosti i gaženja ljudskih prava

Danas pre 1 sat