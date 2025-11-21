Hitna pomoć: Pet osoba povređeno u tri saobraćajne nezgode noćas u Beogradu

Danas pre 13 minuta  |  Beta
Hitna pomoć: Pet osoba povređeno u tri saobraćajne nezgode noćas u Beogradu

Pet osoba povređeno je u tri saobraćajne nezgode koje su se dogodile sinoć u Beogradu, saopštili su iz službe Hitne pomoći.

Povređene osobe prevezene su u dežurne bolnice radi dalje dijagnostike, prenela je Radio-televizija Srbije. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 115 puta, od čega je 13 intervencija bilo na javnim mestima. Za pomoć su najviše zvali pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom i virusnim infekcijama. Dežurne zdravstvene ustanove danas su Urgentni centar, Kliničko-bolnički centar (KBC) Zemun, KBC „Dr Dragiša Mišović“ i Institut za majku i dete.
