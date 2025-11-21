Protest na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: Studenti izneli svoje zahteve, traže ostavku dekana

Danas pre 46 minuta  |  A. L.
Protest na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: Studenti izneli svoje zahteve, traže ostavku dekana

Protest studenata u holu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu počeo je jutros oko 9 časova, a na skup su pozvali novosadski studenti u blokadi fakulteta.

Protest se organizuje zbog gubitka budžetskih mesta, što studenti vide kao osvetu uprave jer su bili u blokadi ali i pritisaka na profesorku Odseka za medijske studije Jelenu Kleut, koja juče na sednici u Rektoratu nije izabrana u zvanje profesora, iako je jedan od najvećih stručnjaka u Srbiji u svojoj oblasti. Skup je počeo prvo ispred fakulteta, nakon čega su studenti zajedno sa profesorima ušli unutar zgrade. Uzvikivali su „Uprava napolje“ i „Milivoje, javi se“.
