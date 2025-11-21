Studenti Filozofskog u Novom Sadu održali protest zbog uslova za upis godine, pružili podršku profesorki Kleut

Nedeljnik pre 4 sati
Studenti Filozofskog u Novom Sadu održali protest zbog uslova za upis godine, pružili podršku profesorki Kleut

Studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu okupili su se jutros u holu zgrade, u znak protesta zbog odluke o uslovima za upis na narednu godinu studija i da bi pružili podršku profesorki Jeleni Kleut koja nije izabrana za redovnu profesorku, a kojoj uskoro ističe ugovor.

Akademci su u pozivu na protest naveli da se „uprava sveti“ studentima pošto su pooštreni kriterijumi za upis na budžetska mesta. PROTEST PODRŠKE PROFESORKI KLEUT Uprava fakulteta se oglasila juče i preko predstavnika Studentskog parlamenta saopštila da će upis na budžet biti omogućen svim studentima koji imaju više od 30 ESPB bodova, ali protest nije odložen. Studenti su naveli da podržavaju Jelenu Kleut, koju Senat Univerziteta u Novom Sadu juče nije izabrao za
