Opkoljeni su! Oko 5.000 ukrajinskih vojnika blokirano na obali reke

Dnevnik pre 16 minuta
MOSKVA: Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je oko 5.000 ukrajinskih vojnika blokirano na levoj obali reke Oskil u Harkovskoj oblasti na severoistoku Ukrajine.

Peskov je ocenio da bi napredak ruskih snaga na bojnom polju trebalo da ubedi predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da što pre pristane na pregovore o okončanju rata, prenose RIA Novosti. Rusija je kasno sinoć saopštila da je preuzela kontrolu nad Kupjanskom, gradom koji se proteže duž reke Oskil, ali Ukrajina je demantovala da je grad pao. Putin je juče optužio Kijev da ne misli o sudbini svojih vojnika i rekao da veliki skandal u vezi sa korupcijom u Ukrajini
