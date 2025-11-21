Putin o Trampovom planu Evo šta je rekao ruski predsednik o mirovnom planu za Ukrajinu

Predsednik Rusije Vladimir Putin komentarisao je američki mirovni plan za Ukrajinu. Putin je govorio o planu tokom sastanka sa stalnim članovima Saveta bezbednosti.

Prema navodima, Putin je rekao da bi "novi mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa mogao bi da bude osnova za konačno rešenje u Ukrajini". Moskva je, prema navodima, dobila tekst plana, ali je inicijativa "razmatrana samo uopšteno". Putin je rekao da Sjedinjene Američke države ne pregovaraju direktno o planu za Ukrajinu sa Rusijom, jer se Kijev tome protivi. "Ali konkretno se sa nama o tom tekstu ne razgovara. I mogu da pretpostavim zašto. Razlog je,