AMSS upozorava na maglu ujutru i uveče i na mogućnost odrona

Promenljive vremenske prilike i padavine koje su za danas najavljene širom zemlje otežavaju vožnju, a pored mokrih i klizavih kolovoza vozači se upozoravaju na maglu i sumaglicu u jutarnjim i večernjim časovima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).V ozači se upozoravaju i na moguću pojavu odrona zemlje i kamena, te se pozivaju da voze sporije i poštujte sva saobraćajna ograničenja. Odroni su mogući kod Zaječara duž nestabilnih kamenih kosina u