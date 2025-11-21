Poskupelo gorivo: Dizel skuplji za tri, benzin za dinar

In medija pre 3 sata
Poskupelo gorivo: Dizel skuplji za tri, benzin za dinar

Vlada je objavila nove maksimalne cene goriva koje će važiti do petka u 15 časova – dizel je poskupeo za tri, a benzin za jedan dinar u odnosu na prošlu nedelju.

Od danas u 15 časova, pa sve do petka u isto vreme, litar evrodizela može da košta maksimalno 204 dinara, dok je najviša dozvoljena cena benzina evropremijum BMB 95 – 183 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju, kada je dizel bio 201 dinar, a benzin 182 dinara, dizel je poskupeo za tri, a benzin za jedan dinar po litru. Vlada Srbije je u julu produžila meru ograničenja cena goriva za još šest meseci. Prema toj uredbi, najviša cena evrodizela sa PDV-om
IndeksOnline pre 35 minuta
Kurir pre 40 minuta
Slobodna Evropa pre 2 sata
Nova pre 2 sata
Vreme pre 4 sati
InfoKG pre 4 sati
Mondo pre 3 sata
Danas pre 30 minuta
Danas pre 5 minuta
Kamatica pre 25 minuta
RTV pre 10 minuta
Radio sto plus pre 5 minuta