Poskupljenje goriva i pad cena nafte na berzi

U narednih sedam dana vozače u Srbiji očekuju nove cene goriva.

Litar evrodizela koštaće 204 dinara, dok će cena benzina iznositi 183 dinara po litru. Evrodizel je poskupeo za tri dinara, pa će nova cena iznositi 204 dinara po litru. Cena benzina uvećana je za jedan dinar, tako da će se litar prodavati po ceni od 183 dinara. Ove cene važiće tokom naredne nedelje. Istovremeno, prema aktuelnim podacima sa berzi, cena sirove nafte pala je na 57,752 dolara, dok je cena nafte tipa Brent na nivou od 62,168 dolara. Na tržištu gasa,