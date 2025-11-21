Poskupljenje goriva i pad cena nafte na berzi

IndeksOnline pre 2 sata
Poskupljenje goriva i pad cena nafte na berzi

U narednih sedam dana vozače u Srbiji očekuju nove cene goriva.

Litar evrodizela koštaće 204 dinara, dok će cena benzina iznositi 183 dinara po litru. Evrodizel je poskupeo za tri dinara, pa će nova cena iznositi 204 dinara po litru. Cena benzina uvećana je za jedan dinar, tako da će se litar prodavati po ceni od 183 dinara. Ove cene važiće tokom naredne nedelje. Istovremeno, prema aktuelnim podacima sa berzi, cena sirove nafte pala je na 57,752 dolara, dok je cena nafte tipa Brent na nivou od 62,168 dolara. Na tržištu gasa,
Otvori na indeksonline.rs

Povezane vesti »

"Arapski emirati ili mol potencijalni kupci NIS-a, a postoji i treća strana!" Još 24 sata do odluke ofac-a: Ovo je mogući…

"Arapski emirati ili mol potencijalni kupci NIS-a, a postoji i treća strana!" Još 24 sata do odluke ofac-a: Ovo je mogući scenario!

Kurir pre 21 minuta
Ko stoji iza kompanije za koju mnogi veruju da će kupiti NIS? Posluju više od pola veka, jedni su od najvećih svetskih…

Ko stoji iza kompanije za koju mnogi veruju da će kupiti NIS? Posluju više od pola veka, jedni su od najvećih svetskih proizvođača nafte

Kurir pre 2 sata
Kome isplatiti milione za Naftnu industriju Srbije a da se ne prekrše sankcije Rusiji?

Kome isplatiti milione za Naftnu industriju Srbije a da se ne prekrše sankcije Rusiji?

Slobodna Evropa pre 3 sata
Vučić je opet slagao? Srbija u ugovoru ima pravo preče kupovine NIS-a, ali niko ne zna zašto to ne koristi

Vučić je opet slagao? Srbija u ugovoru ima pravo preče kupovine NIS-a, ali niko ne zna zašto to ne koristi

Nova pre 4 sati
Novo poskupljenje goriva: Dizel 12 dinara skuplji nego pre mesec dana

Novo poskupljenje goriva: Dizel 12 dinara skuplji nego pre mesec dana

Vreme pre 5 sati
Poskupelo gorivo: Dizel skuplji za tri, benzin za dinar

Poskupelo gorivo: Dizel skuplji za tri, benzin za dinar

In medija pre 5 sati
Novo poskupljenje goriva

Novo poskupljenje goriva

InfoKG pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BerzaCena naftenove cene gorivaDolarnafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: U nedelju ili ponedeljak zvanične informacije o pregovorima za NIS

Vučić: U nedelju ili ponedeljak zvanične informacije o pregovorima za NIS

Danas pre 2 sata
Republički geodetski zavod: Službe katastra postupaju isključivo u skladu sa važećim zakonima, ne odlučuju o ukidanju zaštite…

Republički geodetski zavod: Službe katastra postupaju isključivo u skladu sa važećim zakonima, ne odlučuju o ukidanju zaštite objekata Generalštaba

Danas pre 1 sat
Real Madrid se ugledao na ljutog rivala - planira prodaju manjinskog udela investitorima

Real Madrid se ugledao na ljutog rivala - planira prodaju manjinskog udela investitorima

Kamatica pre 41 minuta
Alta: banka obeležila slavu Svetog Arhangela Mihaila – čuvamo nasleđe, gradimo budućnost

Alta: banka obeležila slavu Svetog Arhangela Mihaila – čuvamo nasleđe, gradimo budućnost

Blic pre 1 sat
Najbrža alergijska reakcija koja odnosi živote: Evo kako da je prepoznate na vreme

Najbrža alergijska reakcija koja odnosi živote: Evo kako da je prepoznate na vreme

Moj Novi Sad pre 46 minuta