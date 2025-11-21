Zločin u Ribnikaru: Apelacioni sud ukinuo presude Kecmanovićima

Reuters Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu osuđujući presudu protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, roditelja dečaka koji je počinio masovno ubistvo u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu.

U saopštenju suda se kaže da je odluka doneta jer su počinjene bitne povrede postupka, da su razlozi presude nejasni i protivrečni. Višem sudu u Beogradu je naloženo da ponovi postupak i otkloni nedostatke. Vladimir Kecmanović je prvostepeno bio osuđen na 14 godina i šest meseci zbog krivičnih dela – teško delo protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Njegova supruga Miljana Kecmanović je bila osuđena na tri godine zatvora zbog