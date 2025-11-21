Zločin u Ribnikaru: Apelacioni sud ukinuo presude Kecmanovićima

Južne vesti pre 1 sat
Zločin u Ribnikaru: Apelacioni sud ukinuo presude Kecmanovićima

Reuters Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu osuđujući presudu protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, roditelja dečaka koji je počinio masovno ubistvo u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu.

U saopštenju suda se kaže da je odluka doneta jer su počinjene bitne povrede postupka, da su razlozi presude nejasni i protivrečni. Višem sudu u Beogradu je naloženo da ponovi postupak i otkloni nedostatke. Vladimir Kecmanović je prvostepeno bio osuđen na 14 godina i šest meseci zbog krivičnih dela – teško delo protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Njegova supruga Miljana Kecmanović je bila osuđena na tri godine zatvora zbog
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

"Ponovno suđenje će da prouzrokuje bol porodicama": Advokat Stefan Ćorda za "Blic" o ukidanju presude Kecmanovićima: "Nadali…

"Ponovno suđenje će da prouzrokuje bol porodicama": Advokat Stefan Ćorda za "Blic" o ukidanju presude Kecmanovićima: "Nadali smo se da do toga neće doći..."

Blic pre 32 minuta
Ukinuta presuda Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, suđenje se ponavlja

Ukinuta presuda Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, suđenje se ponavlja

RTV pre 2 sata
Zločin u Ribnikaru: Apelacioni sud ukinuo presude Kecmanovićima

Zločin u Ribnikaru: Apelacioni sud ukinuo presude Kecmanovićima

BBC News pre 1 sat
Ukinuta presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, suđenje se ponavlja

Ukinuta presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, suđenje se ponavlja

RTS pre 2 sata
Apelacioni sud ukinuo presudu roditeljima dečaka iz „Vladislav Ribnikar”, naloženo novo suđenje

Apelacioni sud ukinuo presudu roditeljima dečaka iz „Vladislav Ribnikar”, naloženo novo suđenje

IndeksOnline pre 1 sat
Masakr u „Ribnikaru“: Apelacioni sud uvažio žalbe Kecmanovića

Masakr u „Ribnikaru“: Apelacioni sud uvažio žalbe Kecmanovića

Vreme pre 1 sat
Zločin u Ribnikaru: Apelacioni sud ukinuo presude Kecmanovićima

Zločin u Ribnikaru: Apelacioni sud ukinuo presude Kecmanovićima

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Regioni, najnovije vesti »

PREDAVANJE EPISKOPA DR JOVANA PURIĆA – “MIROTVORSTVO SVETOG SAVE”

PREDAVANJE EPISKOPA DR JOVANA PURIĆA – “MIROTVORSTVO SVETOG SAVE”

Valjevska posla pre 57 minuta
PREDSTAVNICI RUSKE AMBASADE U POSETI VALJEVU: DONACIJA ŠKOLI U DRAČIĆU, RAZGOVORI O BRATIMLJENJU SA SOČIJEM I KULTURNIM…

PREDSTAVNICI RUSKE AMBASADE U POSETI VALJEVU: DONACIJA ŠKOLI U DRAČIĆU, RAZGOVORI O BRATIMLJENJU SA SOČIJEM I KULTURNIM PROJEKTIMA

Valjevska posla pre 22 minuta
„Niš zaslužuje festival ovog ranga“: Počinje prvi Međunarodni festival pozorišta za decu i mlade „Osmeh Niša“

„Niš zaslužuje festival ovog ranga“: Počinje prvi Međunarodni festival pozorišta za decu i mlade „Osmeh Niša“

Glas juga pre 26 minuta
Zamenik gradonačelnika Niša posetio porodicu Mitrović u Trupalu: Potrebna dodatna podrška porodicama koje brinu o deci sa…

Zamenik gradonačelnika Niša posetio porodicu Mitrović u Trupalu: Potrebna dodatna podrška porodicama koje brinu o deci sa smetnjama u razvoju

Glas juga pre 46 minuta
Proverite stanje svojih pluća

Proverite stanje svojih pluća

RTK pre 47 minuta