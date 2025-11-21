Krka upisala prvu pobedu u ABA ligi: Split pao na svom terenu

Kurir pre 2 sata
Najefikasniji u ekipi iz Novog Mesta bili su Lovro Urbiha i Mario Ihring sa po 19 poena, dok je Viktor Bejli džunior postigao 14 poena, uz četiri skoka.

Najbolji učinak u ekipi Splita imao je Tejvon Majers sa 16 poena i pet asistencija, Leon Radošević je upisao 14 poena, a Antonio Sikirić je dodao 10 poena. Split se nalazi na sedmom mestu Grupe A sa dve pobede i pet poraza, dok je Krka upisala prvi ovosezonski trijumf i ima skor 1/6. U narednom kolu Split gostuje FMP-u, a Krka dočekuje Borac. (Beta)
