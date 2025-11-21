Slavimo Aranđelovdan: Veruje se da se danas nebo otvara za najveće želje, a evo koje običaje treba ispoštovati

Slavimo Aranđelovdan: Veruje se da se danas nebo otvara za najveće želje, a evo koje običaje treba ispoštovati

Vernici Srpske pravoslavne crkve 21. novembra obeležavaju Sabor Svetog Arhangela Mihaila, dan u narodu poznat kao Aranđelovdan.

Veliki praznik u crkvenom kalendaru obeležen je crvenim slovom, a u našem narodu je veoma poštovan, o čemu svedoči i činjenica da je upravo Aranđelovdan jedna od najzastupljenijih krsnih slava u Srbiji. Koliko je kult Svetog Arhangela Mihaila jak u srpskom narodu govori i činjenica da se smatrao zaštitnikom loze Nemanjića, te da je Aranđelovdan bio njihova krsna slava (slavili su ga Stefan Nemanja, car Dušan...). Sam praznik je, inače, ustanovljen u četvrtom veku.
