Rusija bi, zahvaljujući američkom planu za Ukrajinu, mogla da osvoji područje gotovo veličine Luksemburga bez borbe, prema analizi podataka koju je sproveo AFP, a koju je obezbedio Institut za proučavanje rata (ISW), koji sarađuje sa Projektom kritičnih pretnji (CTP).

Plan, u čiji je uvid imao AFP, predviđa povlačenje ukrajinske vojske sa teritorija koju još uvek kontroliše, što bi dovelo do neto dobitka od približno 2.300 kvadratnih kilometara u korist Moskve, skoro veličine Luksemburga (2.590 kvadratnih kilometara), bez ispaljenog metka. Kijev bi tako morao da se odrekne gotovo 5.000 kvadratnih kilometara pod svojom kontrolom u Donjeckoj oblasti, što bi zatim bilo iskorišćeno za stvaranje tampon zone, i džepa od 45 kvadratnih