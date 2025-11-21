Autoportret Fride Kalo najskuplje prodato delo na aukciji jedne umetnice

NIN pre 17 minuta  |  Ozmond Čija - BBC, biznis
Autoportret Fride Kalo, poznate meksičke umetnice, prodat je na aukciji za 47,63 miliona evra, postavši najskuplje kupljeno delo neke umetnice do sada.

Slika nastala 1940-ih prodata je za više od 1.000 puta veću cenu od prvobitne aukcijske, ponuđene 1980. godine posle napetog nadmetanja dva kolekcionara, podaci su aukcijske kuće Sotbi. Na delu "El sueño (la cama)", u prevodu "San" (Krevet) prikazano je kako Kalo spava u krevetu sa baldahinom dok je iznad njen skelet ispunjen dinamitom. Prodaja ove slike oborila je prethodni rekord za delo žene umetnice kupljeno za nešto više od 38 miliona evra. Drugo delo Fride
