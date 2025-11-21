Autoportret Fride Kalo najskuplje prodato delo na aukciji jedne umetnice

BBC News pre 1 sat | Ozmond Čija - BBC, biznis

Autoportret Fride Kalo, poznate meksičke umetnice, prodat je na aukciji za 47,63 miliona evra, postavši najskuplje kupljeno delo neke umetnice do sada.

Slika nastala 1940-ih prodata je za više od 1.000 puta veću cenu od prvobitne aukcijske, ponuđene 1980. godine posle napetog nadmetanja dva kolekcionara, podaci su aukcijske kuće Sotbi.

Na delu „El sueño (la cama)“, u prevodu „San“ (Krevet) prikazano je kako Kalo spava u krevetu sa baldahinom dok je iznad njen skelet ispunjen dinamitom.

Prodaja ove slike oborila je prethodni rekord za delo žene umetnice kupljeno za nešto više od 38 miliona evra.

Drugo delo Fride Kalo već je oborilo rekord, kada je u Njujorku 2021. prodato za više od 30 miliona evra.

U ovom delu meksičke umetnice ima najviše simbolike i psihološkog naboja, jer je nastao tokom turbulentnog poglavlja u životu Fride Kalo, kada je njen bivši ljubavnik ubijen, a ubrzo posle razvoda i novog braka.

Kalo, koja je preminula 1954. godine, jedna je od najvećih slikarki 20. veka, a poznata je upravo po autoportretima.

Često je prikazivala sopstveno izlomljeno telo.

U šestoj godini su joj dijagnostikovali dečiju paralizu, koju izaziva virus polio.

Imala je 18 godina kada je doživela autobusku nesreću.

Malo ko je mogao da pretpostavi da će slika biti prodata za više od 47 miliona evra, jer je prvi put 1980. u Sotbiju kupljena za nešto više od 44.000 evra, rekla je Ana Di Stazi, šefica latinoameričke umetnosti u aukcijskoj kući.

„Ovaj rekordni rezultat pokazuje koliko smo napredovali, ne samo u uvažavanju genijalne Fride Kalo, već i u priznanju žena umetnica na najvišem nivou tržišta.

„El sueño“(La cama) je jedna od retkih slike Fride Kalo na javnim aukcijama otkako su meksičke vlasti 1980-ih proglasile njena dela umetničkim spomenicima kako bi sprečile njihov nelegalni izvoz", dodala je.

Život Fride Kalo pretočen je u biografski film sa Selmom Hajek u glavnoj ulozi.

U filmu iz 2002. prikazana je njena burna veza sa suprugom, umetnikom Dijegom Riverom, ali i njeni zdravstveni problemi.

