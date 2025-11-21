„Osveta profesorki Kleut zbog podrške studentskoj borbi“

Nova pre 2 sata  |  Autor: Fonet
„Osveta profesorki Kleut zbog podrške studentskoj borbi“

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) osudila je danas odluku Senata Univerziteta u Novom Sadu da ne izabere profesorku Jelenu Kleut sa Filozofskog fakulteta u zvanje redovne profesorke, ocenjujući da je to osveta zbog njene podrške studentskoj borbi.

Navodeći da Jelena Kleut nije izabrana za redovnu profesorku iako je njen izveštaj prethodno dobio pozitivno mišljenje Izbornog veća fakulteta i Stručnog veća za društveno-humanističke nauke Univerziteta, MASA je ukazala da je nekoliko studenata uputilo bilo žalbu na njen referat zbog toga što matični odbor nije verifikovao njenu monografiju od nacionalnog značaja – uslov koji nikada nije ni postavljan za izbore u zvanja profesora. Iako je žalba stigla nakon
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Slobodan univerzitet: Odluka Senata o Jeleni Kleut politički revanšizam

Slobodan univerzitet: Odluka Senata o Jeleni Kleut politički revanšizam

Mašina pre 1 sat
MASA o slučaju sa profesorkom Kleut: Osveta „podobnih rektora i dekana“ zbog podrške studentima

MASA o slučaju sa profesorkom Kleut: Osveta „podobnih rektora i dekana“ zbog podrške studentima

Nedeljnik pre 1 sat
MASA: Izbor Jelene Kleut sprečili "veterani Studentskog parlamenta" i aktivisti SNS

MASA: Izbor Jelene Kleut sprečili "veterani Studentskog parlamenta" i aktivisti SNS

Radio 021 pre 1 sat
MASA: Osveta profesorki Kleut zbog podrške studentskoj borbi

MASA: Osveta profesorki Kleut zbog podrške studentskoj borbi

N1 Info pre 2 sata
Profesorka Jelena Kleut ostaje bez zvanja: Podržala studente, Senat uzvratio ćutanjem

Profesorka Jelena Kleut ostaje bez zvanja: Podržala studente, Senat uzvratio ćutanjem

Luftika pre 2 sata
MASA: Odbijanje izbora Jelene Kleut za redovnu profesorku politička osveta zbog podrške studentima

MASA: Odbijanje izbora Jelene Kleut za redovnu profesorku politička osveta zbog podrške studentima

Danas pre 2 sata
Slobodan univerzitet: Revanšizam prema Jeleni Kleut zbog podrške studentima

Slobodan univerzitet: Revanšizam prema Jeleni Kleut zbog podrške studentima

Danas pre 15 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Iako đaci Pete gimnazije prekidaju blokadu, časovi ipak u drugim školama - Nešović kaže da su "učesnici politički aktivisti"…

Iako đaci Pete gimnazije prekidaju blokadu, časovi ipak u drugim školama - Nešović kaže da su "učesnici politički aktivisti"

N1 Info pre 17 minuta
U Srbiji godišnje oko 1.000 muškaraca umre od raka prostate

U Srbiji godišnje oko 1.000 muškaraca umre od raka prostate

Beta pre 22 minuta
Obaveštenje iz MUP-a

Obaveštenje iz MUP-a

OK radio pre 6 minuta
Kojim tokom ide TOK?

Kojim tokom ide TOK?

Peščanik pre 36 minuta
Pravda za bezakonje

Pravda za bezakonje

Peščanik pre 47 minuta