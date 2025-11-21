Danas tri decenije od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, u RS praznik, u FBiH običan radni dan

Danas se navršavaju tri decenije od postizanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je okončan četvorogodišnju rat u Bosni i Hercegovini.

Dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Republici Srpskoj se proslavlja kako državni praznik i neradni je da, dok je u Federaciji BiH običan radni dan. S obzirom da na nivou BiH nikada nije donet zakon o državnim praznicima, svaki od dva entiteta u BiH obeležava svoje praznike. Svojevremeno su predstavnici RS predlagali da se 21. novembar, kao dan kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, proslavlja kao Dan državnosti BiH, ali su to odbili hrvatski i bošnjački