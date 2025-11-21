Danas tri decenije od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, u RS praznik, u FBiH običan radni dan

Novi magazin pre 4 sati  |  Beta
Danas tri decenije od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, u RS praznik, u FBiH običan radni dan

Danas se navršavaju tri decenije od postizanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je okončan četvorogodišnju rat u Bosni i Hercegovini.

Dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Republici Srpskoj se proslavlja kako državni praznik i neradni je da, dok je u Federaciji BiH običan radni dan. S obzirom da na nivou BiH nikada nije donet zakon o državnim praznicima, svaki od dva entiteta u BiH obeležava svoje praznike. Svojevremeno su predstavnici RS predlagali da se 21. novembar, kao dan kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, proslavlja kao Dan državnosti BiH, ali su to odbili hrvatski i bošnjački
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u 'ludačku košulju'

Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u 'ludačku košulju'

BBC News pre 1 sat
30 Godina dejtonskog sporazuma: Pregovori trajali tri nedelje, potpisan u Jelisejskog palati u prisustvu šest svetskih lidera

30 Godina dejtonskog sporazuma: Pregovori trajali tri nedelje, potpisan u Jelisejskog palati u prisustvu šest svetskih lidera

Blic pre 3 sata
Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u 'ludačku košulju'

Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u 'ludačku košulju'

NIN pre 3 sata
Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u ‘ludačku košulju’

Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u ‘ludačku košulju’

Danas pre 3 sata
Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u 'ludačku košulju'

Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u 'ludačku košulju'

Radio 021 pre 3 sata
Tri decenije od postizanja mirovnog sporazuma za BiH u Dejtonu

Tri decenije od postizanja mirovnog sporazuma za BiH u Dejtonu

RTV pre 4 sati
Dejtonski mirovni sporazum - 30 godina kasnije: Sporazumom je okončan rat u BiH, a da li mu preti revizija?

Dejtonski mirovni sporazum - 30 godina kasnije: Sporazumom je okončan rat u BiH, a da li mu preti revizija?

Euronews pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaRepublika SrpskaBosna i Hercegovina

Politika, najnovije vesti »

Macut u Tirani: Insistirao sam na otvaranju Klastera 3 i preostalih poglavlja

Macut u Tirani: Insistirao sam na otvaranju Klastera 3 i preostalih poglavlja

RTV pre 14 minuta
Tepić pročitala "optužnicu protiv Andreja i Aleksandra Vučića"

Tepić pročitala "optužnicu protiv Andreja i Aleksandra Vučića"

N1 Info pre 19 minuta
Mićin na "Globalnom dijalogu gradonačelnika 2025" u Kini

Mićin na "Globalnom dijalogu gradonačelnika 2025" u Kini

RTV pre 14 minuta
Đurić: Srbija i Bocvana mogu da prodube saradnju u mnogim oblastima

Đurić: Srbija i Bocvana mogu da prodube saradnju u mnogim oblastima

RTV pre 54 minuta
Đorđević (ZLF): Poslanicama u Skupštini je važan raspored rada kao podrška u čuvanju dece

Đorđević (ZLF): Poslanicama u Skupštini je važan raspored rada kao podrška u čuvanju dece

Beta pre 29 minuta