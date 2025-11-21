Zemljotres magnitude 5,5 pogodio Bangladeš, poginulo najmanje šest osoba

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
Zemljotres magnitude 5,5 pogodio Bangladeš, poginulo najmanje šest osoba

Zemljotres magnitude 5,5 pogodio je danas centralni Bangladeš, poginulo je najmanje šest osoba a desetine su povređene, saopštile su vlasti.

Zgrade u glavnom gradu zemlje Daki tresle su se zbog čega su ljudi u panici izlazili na ulice. Potres se osetio u 10.38 ujutro po lokalnom vremenu a epicentar je u oblasti Gorašal u okrugu Narisngdi, oko 25 kilometara od Dake. Američki geološki institut saopštio je da je dubina potresa 10 kilometara. Televizja DBC sa sedištem u Daki, javila je da je najmanje šest osoba poginulo u glavnom gradu Bangladeša, troje od pada krova i zida jedne zgrade, i troje pešaka kada
