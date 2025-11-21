SREĆNA SLAVA: Danas je Aranđelovdan

Sremska Mitrovica – Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Sabor svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznat kao Aranđelovdan.

Po crkvenom predanju, anđeo Mihailo je prvi stupio u borbu sa zlim duhom i to ime po crkvenom tumačenju označava “onog koji je kao Bog”. Na grčkom jeziku reč “arhi” znači glavni, prvi, a “angelos” znači vesnik, anđeo. Verovanje kaže da taj anđeo nije umro i da i dalje po potrebi silazi među ljude, na zemlju – kao putnik ili prosjak, prema verovanju Arhanđel Mihailo je “živi svetac”. Arhangel Mihailo je na ikonama predstavljen u vojvodskom odelu, u jednoj ruci drži