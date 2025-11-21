Ursula fon der Lajen: Ništa ne treba odlučivati o Ukrajini bez Ukrajine

Zelenski je rekao da je obavestio predsednicu EK i predsednika Evropskog saveta o američkom planu

Ništa ne treba odlučivati o Ukrajini bez Ukrajine, izjavila je danas je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen posle telefonskog razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Zelenski je rekao da je obavestio predsednicu EK i predsednika Evropskog saveta Antonija Koštu o američkom planu okončanja ruske invazije na Ukrajinu. "Što se tiče sledećih koraka, evropski lideri će se sutra sastati na marginama G20, a zatim u Angoli", gde će se