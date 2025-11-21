Ursula fon der Lajen: Ništa ne treba odlučivati o Ukrajini bez Ukrajine

Politika pre 12 minuta
Ursula fon der Lajen: Ništa ne treba odlučivati o Ukrajini bez Ukrajine

Zelenski je rekao da je obavestio predsednicu EK i predsednika Evropskog saveta o američkom planu

Ništa ne treba odlučivati o Ukrajini bez Ukrajine, izjavila je danas je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen posle telefonskog razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Zelenski je rekao da je obavestio predsednicu EK i predsednika Evropskog saveta Antonija Koštu o američkom planu okončanja ruske invazije na Ukrajinu. "Što se tiče sledećih koraka, evropski lideri će se sutra sastati na marginama G20, a zatim u Angoli", gde će se
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Ukrajina i evropski saveznici odbacili ključne delove američko-ruskog plana

Ukrajina i evropski saveznici odbacili ključne delove američko-ruskog plana

Bloomberg Adria pre 2 sata
Makron, Starmer i Merc za plan za Ukrajinu uz dozvolu Evrope i NATO! Jelisejska palata prenela poruku lidera Francuske…

Makron, Starmer i Merc za plan za Ukrajinu uz dozvolu Evrope i NATO! Jelisejska palata prenela poruku lidera Francuske, Nemačke i Velike Britanije (foto)

Kurir pre 2 sata
Oglasio se Zelenski nakon hitnog razgovora sa evropskim liderima: Pao dogovor o saradnji za mirovni plan u Ukrajini!

Oglasio se Zelenski nakon hitnog razgovora sa evropskim liderima: Pao dogovor o saradnji za mirovni plan u Ukrajini!

Kurir pre 2 sata
Merc, Makron, Starmer i Zelenski razgovarali telefonom: Želimo da sačuvamo vitalne evropske i ukrajinske interese

Merc, Makron, Starmer i Zelenski razgovarali telefonom: Želimo da sačuvamo vitalne evropske i ukrajinske interese

NIN pre 4 sati
Makron, Merc i Starmer izričiti: Svaka odluka o Ukrajini zahteva konsenzus Evropljana i NATO-a

Makron, Merc i Starmer izričiti: Svaka odluka o Ukrajini zahteva konsenzus Evropljana i NATO-a

Danas pre 4 sati
Makron razgovarao sa Zelenskim, Mercom i Starmerom o Ukrajini

Makron razgovarao sa Zelenskim, Mercom i Starmerom o Ukrajini

Politika pre 4 sati
Zelenski se oglasio posle razgovora sa evropskim liderima: "Uskladili smo naredne korake..."

Zelenski se oglasio posle razgovora sa evropskim liderima: "Uskladili smo naredne korake..."

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaEvropska komisija

Svet, najnovije vesti »

Zelenski razgovarao s američkim potpredsednikom o Trampovom mirovnom planu za Ukrajini

Zelenski razgovarao s američkim potpredsednikom o Trampovom mirovnom planu za Ukrajini

Danas pre 1 sat
Putin se oglasio o Trampovom mirovnom planu za Ukrajinu

Putin se oglasio o Trampovom mirovnom planu za Ukrajinu

Danas pre 17 minuta
„Da se ispune želje Rusije, a ostvari profit za SAD“: Šta sagovornici Danasa misle o najnovijem Trampovom planu za Ukrajinu…

„Da se ispune želje Rusije, a ostvari profit za SAD“: Šta sagovornici Danasa misle o najnovijem Trampovom planu za Ukrajinu

Danas pre 57 minuta
"Četvrtak je rok": Oglasio se Putin o Trampovom planu za Ukrajinu: "i Kijev i evropski ratni huškači treba da znaju..."

"Četvrtak je rok": Oglasio se Putin o Trampovom planu za Ukrajinu: "i Kijev i evropski ratni huškači treba da znaju..."

Blic pre 2 minuta
Eksplodirao kotao u fabrici lepka: Broje se mrtvi i povređeni, požar zahvatio i obližnje kuće, vlasnik u bekstvu! (foto/video)…

Eksplodirao kotao u fabrici lepka: Broje se mrtvi i povređeni, požar zahvatio i obližnje kuće, vlasnik u bekstvu! (foto/video)

Kurir pre 1 minut