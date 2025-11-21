“Lideri EU će sutra na samitu G20 razmotriti plan SAD za Ukrajinu”

Lideri Evropske unije sastaće se na samitu G20 u Johanesburgu u subotu, 22. novembra, kako bi razgovarali o američkom planu za Ukrajinu, objavila je Ursula fon der Lajen, predsednik Evropske komisije na društvenim mrežama nakon telefonskog razgovora sa Vladimirom Zelenskim.

“Predsednik Evropskog saveta i ja razgovarali smo sa Vladimirom Zelenskim. Danas smo razmotrili trenutnu situaciju i jasno stavili do znanja: ne bi trebalo da bude nikakvih odluka o Ukrajini bez učešća Kijeva. Sledeći korak je da se evropski lideri sastanu sutra (22. novembra) na marginama samita G20, a zatim u Angoli na sastanku EU-Afrička unija”, navodi se u objavi. Ranije večeras, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da Moskva ima tekst plana američkog