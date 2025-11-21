Poreska uprava utvrdila poreze na oružje za ovu godinu

Poreska uprava utvrdila poreze na oružje za ovu godinu

Poreska uprava je na osnovu podataka koje je dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, donela rešenja kojima je utvrđena obaveza po osnovu poreza na registrovano oružje za 2025. godinu, saopštila je Poreska uprava.

Prema ovom rešenju porez na automatsku pušku iznosi 19.460 dinara, na poluautomatsku 7.800, na oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za držanje oružja 5.270 dinara a za oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za držanje i nošenje oružja, uključujući oružani list za pravna lica i preduzetnike, 26.000 dinara. Poreskim obveznicima se rešenja dostavljaju putem pošte i elektronskim putem, saglasno odredbama Zakona o
