Dvojica 18-godišnjaka osumnjičena da su izazvali požar u zgradi Vjesnika

Zagrebačka policija uhapsila je dvojicu 18-godišnjaka zbog izazivanja požara u Vjesnikovom soliteru u širem centru Zagreba, saopšteno je danas u Zagrebu.

Kako se navodi u saopštenju zagrebačke policije, protiv njih su podnete krivične prijave zbog teškog krivičnog dela protiv opšte bezbednosti. Sumnja se da su njih dvojica u ponedeljak nešto pre 22 časa došli do zgrade Vjesnika, preskočili ogradu i ušli u krug trgovačkog društva. Potom su s još jednim maloletnikom ušli u zgradu i popeli se na 15. sprat gde ih je dočekalo još dvoje maloletnika. Policija sumnja da je prvoosumnjičeni požar izazvao tako što je u hodniku