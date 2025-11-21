Danas se slavi Aranđelovdan

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog arhangela Mihaila ili Aranđelovdan.

Prema broju vernika koji ga slave, na drugom je mestu, posle Svetog Nikole. Aranđelovdan je posvećen arhangelu Mihailu, predvodniku vojske anđela, bestelesnih sila dobra koje su učestvovale u stvaranju sveta. Smatra se čuvarem pravoslavne vere i borcem protiv jeresi. Sveti arhangel Mihailo, simbol je borbe protiv zla, i na ikonama i freskama prikazan je kao nebeski ratnik u vojničkoj opremi, sa mačem, kopljem i zlim duhom koji, okovan lancima, leži pod njegovim