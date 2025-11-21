Macut u Tirani: Insistirao sam na otvaranju Klastera 3 i preostalih poglavlja

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Macut u Tirani: Insistirao sam na otvaranju Klastera 3 i preostalih poglavlja

TIRANA - Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da je na današnjem samitu lidera Zapadnog Balkana u Tirani insisitirao na otvaranju Klastera 3 i ostalih poglavlja koja su na čekanju duže od tri godine.

"Mislim da je Srbija na dobrom putu, da smo ispunili visoki procenat pristupajućih elemenata ka Evropskoj Uniji i da smo na dobrom putu da do kraja godine završimo neke naše rokove koji su nam zadati i da nastavimo sledeće godine sa novim stvarima", rekao je Macut za Tanjug. On je istakao da su glavne teme samita bile iz oblasti ekonomije i transporta, odnosno povezanosti regiona. "Imali smo priliku da razgovaramo i o temama koje su već bile pokrenute na Londonskom
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Kos na samitu u Tirani: Neophodna ekonomska konvergencija između EU i Zapadnog Balkana

Kos na samitu u Tirani: Neophodna ekonomska konvergencija između EU i Zapadnog Balkana

Beta pre 1 sat
Macut: Prve isplate iz Plana rasta za Zapadni Balkan početkom naredne godine

Macut: Prve isplate iz Plana rasta za Zapadni Balkan početkom naredne godine

Blic pre 2 sata
Đuro Macut očekuje novac iz EU i otvaranje Klastera 3

Đuro Macut očekuje novac iz EU i otvaranje Klastera 3

Radio 021 pre 2 sata
Premijer Srbije na Samitu EU Macut: Problem transporta i dalje prisutan; Potrebno je i potpuno ukidanje roming troškova

Premijer Srbije na Samitu EU Macut: Problem transporta i dalje prisutan; Potrebno je i potpuno ukidanje roming troškova

Dnevnik pre 2 sata
Rama dočekao mickoskog u Tirani: Premijer Severne Makedonije učestvuje na samitu lidera "Naš put ka EU - Plan rasta" (foto)

Rama dočekao mickoskog u Tirani: Premijer Severne Makedonije učestvuje na samitu lidera "Naš put ka EU - Plan rasta" (foto)

Kurir pre 2 sata
Macut se oglasio iz Tirane: Prve isplate iz Plana rasta početkom naredne godine

Macut se oglasio iz Tirane: Prve isplate iz Plana rasta početkom naredne godine

Telegraf pre 2 sata
Samit lidera Zapadnog Balkana u Tirani: Macuta dočekao Rama, Kos poručila da ceo Zapadni Balkan pripada EU (foto)

Samit lidera Zapadnog Balkana u Tirani: Macuta dočekao Rama, Kos poručila da ceo Zapadni Balkan pripada EU (foto)

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanEvropska UnijaVlada SrbijeTanjugEUAlbanijaTiranaEdi RamaĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Demokratska stranka napustila Skupštinu grada Čačka

Demokratska stranka napustila Skupštinu grada Čačka

N1 Info pre 59 minuta
Demokratska stranka: Poništiti nezakonito rešenje RGZ-a o skidanju zaštite sa četiri spomenika kulture

Demokratska stranka: Poništiti nezakonito rešenje RGZ-a o skidanju zaštite sa četiri spomenika kulture

N1 Info pre 37 minuta
Macut sa Butaleom: postoji prostor za produbljivanje saradnje Srbije i Bocvane

Macut sa Butaleom: postoji prostor za produbljivanje saradnje Srbije i Bocvane

RTV pre 24 minuta
Vučić odbacio navode potpredsednice SSP: To je zato što znaju da ne mogu da me pobede na izborima

Vučić odbacio navode potpredsednice SSP: To je zato što znaju da ne mogu da me pobede na izborima

Beta pre 24 minuta
"Nikad nisam nosio snajper, ni imao pušku": Vučić o aferi "Sarajevo safari": "Imam stotine svedoka"

"Nikad nisam nosio snajper, ni imao pušku": Vučić o aferi "Sarajevo safari": "Imam stotine svedoka"

Blic pre 24 minuta