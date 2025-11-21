Đuro Macut očekuje novac iz EU i otvaranje Klastera 3

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da je na današnjem samitu lidera Zapadnog Balkana u Tirani insisitirao na otvaranju Klastera 3 i ostalih poglavlja koja su na čekanju duže od tri godine.

"Mislim da je Srbija na dobrom putu, da smo ispunili visoki procenat pristupajućih elemenata ka Evropskoj Uniji i da smo na dobrom putu da do kraja godine završimo neke naše rokove koji su nam zadati i da nastavimo sledeće godine sa novim stvarima", rekao je Macut za Tanjug. On je istakao da su glavne teme samita bile iz oblasti ekonomije i transporta, odnosno povezanosti regiona. "Imali smo priliku da razgovaramo i o temama koje su već bile pokrenute na Londonskom