Srednji kurs dinara za evro 117,2745 dinara

RTV pre 21 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,2745 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru oslabio je 0,1 odsto u odnosu na period od pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 0,2 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar viši je za 0,2 odsto i iznosi 101,6684 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 9,1 odsto, a od početka godine za 10,6 odsto.
